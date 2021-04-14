وزير الاتصالات: لدينا استراتيجية متكاملة لبناء القدرات الرقمية للشباب

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع مجموعة من المتخصصين من محافظة شمال سيناء من خريجى البرنامج التدريبى المعنى بتركيب وتشغيل وصيانة شبكات الألياف الضوئية، وذلك بمقر المعهد القومى للاتصالات بالقرية الذكية وبحضور الدكتورة إيمان عاشور مدير المعهد القومى للاتصالات.

يأتى ذلك فى إطار اهتمام الدولة بمحافظة شمال سيناء ورفع قدرات أبنائها، واستجابة لمطالب وفد من رموز ومشايخ شمال سيناء بتدريب شباب محافظة شمال سيناء ضمن المبادرات والبرامج التدريبية التى تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك خلال لقائهم مع الدكتور عمرو طلعت فى مكتبه بالوزارة فى الشهر الماضى.

هذا وقد أكد الدكتور عمرو طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لديها استراتيجية متكاملة لبناء القدرات الرقمية بهدف تمكين الشباب ورفع كفاءتهم وتأهيلهم لسوق العمل وكذلك لتوطين المعرفة التكنولوجية فى جميع محافظات الجمهورية، وتوفير الكوادر المتخصصة فى الأماكن القريبة من المشروعات المقرر إنشائها فى تلك المحافظات بما يسهم فى خلق فرص عمل متميزة داخل المحافظات.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن محافظة شمال سيناء من المحافظات التى تحظى باهتمام كبير من الدولة لتحقيق تنمية شاملة لها ولأبنائها؛ مؤكدا على أنه سيتم تنفيذ عدد كبير من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بها ومن أبرزها تطوير البنية التحتية للاتصالات، والبدء فى اقامة مركز تدريب في شمال سيناء للوصول لعدد أكبر من شباب المحافظة؛ داعيا الحاضرين للتعرف على الدورات التدريبية المجانية التي تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها على المنصات الرقمية فى تخصصات مختلفة ومن أبرزها التسويق الرقمي وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي بالإضافة الى البرامج التى تهدف الى اكساب المتدربين مهارات العمل الحر.

وقالت الدكتورة ايمان عاشور مدير المعهد القومى للاتصالات أنه يتم تنفيذ برنامج التدريب على تركيب وتشغيل وصيانة شبكات الالياف الضوئية فى مركز تدريب الالياف الضوئية التابع للمعهد القومى للاتصالات والذى يضم أحدث التجهيزات ذات المواصفات العالمية وذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومى للاتصالات؛ موضحة أن البرنامج يتيح للمتدربين المعرفة الأساسية والخبرات التطبيقية والفنية والمهنية فى مد وتركيب وتشغيل وصيانة شبكات الألياف الضوئية مما يتيح لهم فرص عمل واعدة ومتميزة فى هذا المجال.



