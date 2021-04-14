مسلسل "ملوك الجدعنة".. تعرف على مواعيد عرض الحلقة الجديدة

يبحث المواطنين المهتمين بالدراما عن العديد من المسلسلات التي يتم عرضها والقنوات الناقلة لمتابعة ما يحلو لهم طيلة الشهر الكريم، ومن هنا ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل "ملوك الجدعنة" بطولة النجم مصطفى شعبان والقناة الناقلة لمتابعة أحداث المسلسل الشيقة والمثيرة.





مواعيد عرض ملوك الجدعنة

يعرض مسلسل "ملوك الجدعنة" علي قناه mbc، بعد الإفطار تحديداً في الساعة السابعة مساء بعد برنامج الفنان رامز جلال.





أبطال عمل ملوك الجدعنة

المسلسل بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، وتأليف ورشة كتابة فنية تحت إشراف الكاتبة عبير سليمان، إخراج أحمد خالد موسى، ويظهر خلال العمل مجموعة من ضيوف الشرف، على رأسهم الفنان القدير الراحل يوسف شعبان، وهو يعتبر من آخر الأعمال التي قدمها قبل وفاته.