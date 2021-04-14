اليونان تعلن اتفاقها مع ليبيا على استئناف محادثات ترسيم حدود المناطق البحرية "فورا"

أعلنت السلطات اليونانية، اليوم الأربعاء، اتفاقها مع ليبيا على استئناف محادثات ترسيم حدود المناطق البحرية "فورا"، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، رفض وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، مذكرة التفاهم بين ليبيا وتركية حول ترسيم الحدود البحرية، وأنه سيتم الرد على أي انتهاكات لحقوق اليونان القانونية.