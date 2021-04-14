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تعرف على دعاء اليوم الثاني من رمضان وثوابه

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 11:52 ص
بوابة الفجر
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ننشر لكم مجموعة من الأدعية المستحب ترديدها يوميا خلال شهر رمضان المبارك، والتى ثبتت صحتها عن الصحابة والتابعين، وفي اليوم الثاني من شهر رمضان الموافق الأربعاء 14 من إبريل 2021 ميلاديا ننشر لكم الدعاء المستحب قوله في اليوم الثاني وثوابه.

عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله قال: "اللَّهُمَّ قَرِّبْنِى فِيهِ إِلَى مَرْضَاتِكَ، وَجَنِّبْنِى سَخَطَكَ وَ نَقِمَاتِكَ، وَوَفِّقْنِى فِيهِ لِقِرَاءَةِ آيَاتِكَ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ".
  
ثواب هذا الدعاء: "مَنْ دَعَا بِهِ أُعْطِى بِكُلِّ خُطْوَةٍ لَهُ فِى جَمِيعِ عُمُرِهِ عِبَادَةَ سَنَةٍ صَائِما نَهَارُهَا قَائِماً لَيْلُهَا".

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