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27 عمل درامي.. مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2021 على جميع القنوات المصرية والعربية

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 11:51 ص
مسلسلات رمضان 2021
مسلسلات رمضان 2021
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27 عمل درامي.. مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2021 على جميع القنوات المصرية والعربية

بدأ الموسم الرمضاني لهذا العام 2021 بـ 27 عمل درامي مميز، يتم عرضها في موسم مسلسلات رمضان 2021 على جميع القنوات المصرية والعربية.

ويتوالى إعلان القنوات المختلفة على مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2021؛ إليك المواعيد كاملة في السطور التالية:-

مواعيد مسلسلات رمضان 2021 على dmc

موسى
العرض: 6:30 مساء

الإعادة: 11:30 مساء - 11:00 صباحا

لعبة نيوتن
العرض: 7:45 مساء

الإعادة: 2:00 صباحا - 10:00 صباحا

نجيب زاهي زركش
العرض: 9:00 مساء

الإعادة: 5:30 صباحا - 1:00 ظهرا

هجمة مرتدة
العرض: 10:15 مساء

الإعادة: 2:00 مساء

وكل ما نفترق
العرض: 12:45 صباحا

الإعادة: 6:30 صباحا

مواعيد مسلسلات رمضان 2021 على cbc

وكل ما نفترق
العرض: 6:30 مساء

الإعادة: 7:00 صباحا - 10:30 صباحا

حرب أهلية
العرض: 7:45 مساء

الإعادة: 12:45 صباحا - 9:15 صباحا

اللي مالوش كبير
العرض: 9 مساء

الإعادة: 2:15 صباحا - 5:00 مساء

ضد الكسر
العرض: 10:15 مساء

الإعادة: 4:30 صباحا - 11:15 صباحا - 4:00 مساء

القاهرة كابول
العرض: 11:30 مساء

الإعادة: 5:45 صباحا - 1:00 مساء

مواعيد مسلسلات رمضان 2021 على on

نجيب زاهي زركش
العرض: 6:30 مساء

الإعادة: 12:45 صباحا - 7:15 صباحا

نسل الأغراب
العرض: 7:45 مساء

الإعادة: 4:30 صباحا - 2:00 ظهرا

الاختيار 2
العرض: 9 مساء

الإعادة: 2 صباحا - 3:30 ظهرا

وكل ما نفترق
العرض: 10:15 مساء

الإعادة: 8:30 صباحا

بين السما والأرض
العرض: 11:30 مساء

الإعادة: 6:00 صباحا - 11:15 صباحا

مواعيد مسلسلات رمضان 2021 على الحياة

أحسن أب
العرض: 6.30 مساءً

الإعادة: 5.15 صباحًا - 11.15 صباحًا

القاهرة كابول
العرض: 7:45 مساء

الإعادة: 12:45 صباحا - 8:30 صباحا

وكل ما نفترق
العرض: 9:00 مساء

الإعادة: 6:30 صباحا - 10:00 صباحا

النمر
العرض: 10:15 مساء

الإعادة: 2:00 صباحا - 1:30 ظهرا

ضل راجل
العرض: 11:30 مساء

الإعادة: 4:00 صباحا - 4:45 مساء

مواعيد مسلسلات رمضان 2021 على النهار

بنت السلطان
العرض 8:30 مساء

الإعادة 3:00 مساء، 12:30 و6:00 و10:00 صباحا

المداح
العرض 9:30 مساء

الإعادة 4:00 مساء، و4:05 و11:00 صباحا

كله بالحب
العرض 10:30 مساء

الإعادة 2:30 و8:00 صباحا

ولاد ناس
العرض 7:30 مساء

الإعادة 11:30 مساء، و7:00 صباحا

الطاووس
العرض 6:30 مساء

الإعادة 1:30، و5:00 صباحا

مواعيد مسلسلات رمضان 2021 على MBC مصر

ملوك الجدعنة
العرض 7:00 مساء

الإعادة 12:30 صباحا، و1:00 ظهرا

لحم غزال
العرض 8:00 مساء

الإعادة 1:30 صباحا، و2:00 عصرا

قصر النيل
العرض 9:30 مساء

الإعادة 4:30 عصرا

خلي بالك من زيزي
العرض 10:30 مساء

الإعادة 5:30 عصرا

مواعيد مسلسلات رمضان 2021 على القاهرة والناس

فارس بلا جواز
العرض 9:00 مساء

الإعادة على القاهرة والناس 2 الساعة 7:30 مساء

ولاد ناس
العرض 10:00 مساء

الإعادة على القاهرة والناس 2 الساعة 8:30 مساء

الطاووس
العرض 11:00 مساء

الإعادة على القاهرة والناس 2 الساعة 9:30 مساء

مواعيد مسلسلات رمضان 2021 على صدى البلد

الطاووس
العرض 2:00 صباحا

الإعادة 9:00 صباحا، و9:00 مساء

فارس بلا جواز
العرض 10:00 مساء

الإعادة 5:30 صباحا، و3:00 مساء

ولاد ناس
- العرض 1:00 صباحا

- الإعادة 8:00 صباحا، و7:00 مساء

27 عمل درامي.. مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2021 على جميع القنوات المصرية والعربية

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