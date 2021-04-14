لقلوب اتعبتها الأيام .. برنامج "أنوار" يوميًا على قناة اقرأ في رمضان





تعرض قناة اقرأ يوميا طوال شهر رمضان، في تمام الساعة ٦:٥٥ مساء، حلقة جديدة من برنامج "أنوار" الذي يقدمه الإعلامي والباحث الإسلامي راضي سعيد.



البرنامج يحمل أنوارا لقلوب أتعبتها الأيام، وأثقلتها الهموم والأحزان، فيحاول أن ينير لها الطريق، لتعيش دائما بأنوار القيم والأخلاق النبوية الشريفة، وإبراز الجوانب المضيئة الهادية لكل إنسان يريد السمو بأخلاقه، والمصداقية في قوله وعمله وحسن تعامله مع الناس جميعا، بالحب والرفق واللين والسماحة والعفو والرحمة.



كما ستعرج الحلقات على فايروس كورونا، الذي اجتاح العالم، وهز ثوابت العصر الحديث، وترك البشر في حالة قلق واضطراب، وذكر الناس بمصيرهم، وحقيقة ضعفهم، وطرح تساؤلا سيظل عالقاً حتى يجيب الإنسان عنه بنفسه، هل استفاد الإنسان من هذا الوباء؟



البرنامج يستضيف ثلاثة من علماء الأزهر الشريف وهم الدكتور عويضة عثمان أمين عام لجنة الفتوى، الدكتور عبد الله درويش، الدكتور أحمد البصيلي أستاذ الأديان والمذاهب بجامعة الأزهر.