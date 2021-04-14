موعد مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي نظيره ريال مدريد الإسباني على ملعب "أنفيلد" مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي 2020 -2021.









وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين والتي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب "سانتياجو برنابيو" بالعاصمة الإسبانية "مدريد" بفوز ريال مدريد بنتيجة 3-1 ليقترب من التأهل للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.









موعد مباراة ليفربول وريال مدريد

تنطلق مباراة ليفربول مع ريال مدريد في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، اليوم الأربعاء الموافق 14 أبريل الجاري، على ملعب "أنفيلد" معقل الريدز في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.









وستذاع مباراة ليفربول مع ريال مدريد على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية، الناقل الحصري والرسمي لبطولات أوروبا والدوريات العالمية ومعظم الأحداث الكروية الكبرى.









حظوظ ليفربول في التأهل

يحتاج فريق ليفربول للفوز بهدفين دون رد للتأهل إلى الدور النصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا أو الفوز بفارق 3 أهداف عن الفريق الملكي، بينما الفوز بنتيجة 3 – 1 يذهب بالمباراة لركلات الترجيح لحسم المتأهل للدور ا لتالي بالبطولة.









أما في حالة التعادل أو خسارة ليفربول بأي نتيجة يصعد فريق ريال مدريد إلى الدور نصف النهائي لتفوقه في مجموع نتيجة المباراتين.



