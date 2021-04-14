Advertisements

موعد مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 12:00 م
بوابة الفجر
علاء خليف
Advertisements
يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي نظيره ريال مدريد الإسباني على ملعب "أنفيلد" مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي 2020 -2021.


وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين والتي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب "سانتياجو برنابيو" بالعاصمة الإسبانية "مدريد" بفوز ريال مدريد بنتيجة 3-1 ليقترب من التأهل للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.


موعد مباراة ليفربول وريال مدريد
تنطلق مباراة ليفربول مع ريال مدريد في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، اليوم الأربعاء الموافق 14 أبريل الجاري، على ملعب "أنفيلد" معقل الريدز في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.


وستذاع مباراة ليفربول مع ريال مدريد على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية، الناقل الحصري والرسمي لبطولات أوروبا والدوريات العالمية ومعظم الأحداث الكروية الكبرى.


حظوظ ليفربول في التأهل
يحتاج فريق ليفربول للفوز بهدفين دون رد للتأهل إلى الدور النصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا أو الفوز بفارق 3 أهداف عن الفريق الملكي، بينما الفوز بنتيجة 3 – 1 يذهب بالمباراة لركلات الترجيح لحسم المتأهل للدور ا لتالي بالبطولة.


أما في حالة التعادل أو خسارة ليفربول بأي نتيجة يصعد فريق ريال مدريد إلى الدور نصف النهائي لتفوقه في مجموع نتيجة المباراتين.

أخبار تهمك

عاجل.. الخرطوم تدعو مصر وأديس أبابا إلى قمة خلال 10 أيام

منذ حوالي 13 ساعة

شاهد..أول ظهور لفيفي عبده بعد تدهور حالتها الصحية

منذ ساعتين

بوكيتينو يرد على تصريحات مدرب بايرن ميونخ بعد التأهل

منذ ساعتين

ريال مدريد يسعى لخطف هذه الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 21 دقيقة

محلل سوداني: إثيوبيا تريد التحكم في مياه النيل لتبيعه للخرطوم والقاهرة

منذ حوالي 10 ساعة

تعرف على ضحية أولى حلقات برنامج "رامز عقله طار"

منذ حوالي 18 ساعة

تعليق "الأوقاف" على غلق مسجد الطاروطي

منذ حوالي 4 ساعات

ساسي يقترب من هذ النادي والزمالك يخطط لتجميد اللاعب

منذ أقل من ساعة

كهربا يتسبب في أزمة داخل الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

انتحار طفلة ١١ عامًا مشنوقة بسقف شقة بالوراق.. والنيابة تحقق

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - إيقاف نجمي الزمالك 12 مباراة بسبب أحداث مباراة قمة 99

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعة

أول رد من مصر على المقترح الإثيوبي الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

منذ يوم

بسبب ارتفاع الإصابات.. تحذيرات جديدة من الصحة لمجابهة كورونا في رمضان

منذ ساعة و 25 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:43 ص

بسبب ارتفاع الإصابات.. تحذيرات جديدة من الصحة لمجابهة كورونا في رمضان

بوكيتينو يرد على تصريحات مدرب بايرن ميونخ بعد التأهل

10:04 ص

تعليق "الأوقاف" على غلق مسجد الطاروطي

08:21 ص

أول رد من مصر على المقترح الإثيوبي الجديد

08:16 ص

كهربا يتسبب في أزمة داخل الأهلي

08:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة