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برلمانية تشيد بترجمة "الاختيار 2" للإنجليزية: يقدم صورة رائعة ووقائع حقيقية
الأربعاء 14/أبريل/2021 - 12:16 م
عبداللطيف هيبة
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أشادت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بترجمة مسلسل الاختيار 2 إلى اللغة الإنجليزية، بدل من أن يتم بثه بالعربية فقط، مؤكدة أن الرسالة الذي يحملها ليست مقتصرة على المصريين فقط وإنما يوجهها للعالم بأكمله.
وأشارت عبد الحليم، خلال بيان، إلى أن مسلسل الاختيار سواء الجزء الأول والثاني الآن يقدم صورة رائعة، كما أنه يحمل صدقا حقيقيا، مؤكدة أن ما يتم تقديمه في الاختيار 2 لم يكن به مبالغة، حيث إنها وقائع حقيقية رغم ما تحمله من قسوة للمصريين وهذا أمر ملفت للنظر.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن المسلسل يهدف إلى توجيه رسالة قوية إلى مصر والعالم بأكمله، حيث تشير إلى مدى قوة الدولة المصرية في الدفاع عن ارضها وتطهيرها من العمليات الإرهابية، كما أنه يهدف إلى كشف الوجه الحقيقي للإرهاب الأسود الممول من الدوحة وأنقرة.
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