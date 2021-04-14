السقا وكرارة يتصارعان على أحمد مالك في "نسل الأغراب"



نسل الأغراب مسلسل يحكي قصة ثأر بين فرعين ينتميان إلى عائلة الغريب، الحرب التي كانت منذ 20 سنة أدت إلى مقتل عدد كبير من نسل العائلة، لكن بعد أن يقضي قائد الفرع الأول عساف الغريب مدته في السجن، يعود إلى الثأر من قائد الفرع الثاني غفران الغريب.



المسلسل من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة وأحمد مالك ومي عمر، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، ومن إنتاج شركة سينرجي.

أحمد مالك يقوم بدور حمزة الغريب، ابن عسَّاف الذي حصل عليه غفران بعد أن تزوج والدته وأدخل أباه السجن، ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يؤدي فيها مالك دور الصعيدي أو ابن الشخصية التي يؤديها أحمد السقا، فسبق أن قدَّم الأمر في الجزيرة 2، لكن العلاقة بين الاثنين في العملين، مختلفة تماماً.الأداء السابق لمالك في الجزيرة 2، منحه خبرة كبيرة في التعامل مع المجتمع الصعيدي وأداء الشخصيات التي تنتمي إلى هذا العالم، وهو ما كان واضحاً في ظهوره خلال الحلقة الأولى من نسل الأغراب.