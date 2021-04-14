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السقا وكرارة يتصارعان على أحمد مالك في "نسل الأغراب"

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 12:23 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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حرب شديدة من المنتظر ترقبها في الحلقات المقبلة من نسل الأغراب، فبعد أن كشف المسلسل عن العداوة الكبيرة والثأر الواقع بين غفران الغريب (أمير كرارة) وعساف الغريب (أحمد السقا) الذي خرج لتوِّه من السجن بعد 20 عاماً، سوف يعود هذا الأخير للصراع مع غفران، الذي حصل على زوجة عساف (مي عمر) وابنه حمزة (أحمد مالك).

قد يبدو أن الصراع قد يكون على الزوجة، لكن بعد أن تم تطليقها، فإن الابن قد يكون هو من يقود إلى حرب كبيرة بين جانبي غفران وعساف. 


أحمد مالك يقوم بدور حمزة الغريب، ابن عسَّاف الذي حصل عليه غفران بعد أن تزوج والدته وأدخل أباه السجن، ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يؤدي فيها مالك دور الصعيدي أو ابن الشخصية التي يؤديها أحمد السقا، فسبق أن قدَّم الأمر في الجزيرة 2، لكن العلاقة بين الاثنين في العملين، مختلفة تماماً.

الأداء السابق لمالك في الجزيرة 2، منحه خبرة كبيرة في التعامل مع المجتمع الصعيدي وأداء الشخصيات التي تنتمي إلى هذا العالم، وهو ما كان واضحاً في ظهوره خلال الحلقة الأولى من نسل الأغراب.

نسل الأغراب مسلسل يحكي قصة ثأر بين فرعين ينتميان إلى عائلة الغريب، الحرب التي كانت منذ 20 سنة أدت إلى مقتل عدد كبير من نسل العائلة، لكن بعد أن يقضي قائد الفرع الأول عساف الغريب مدته في السجن، يعود إلى الثأر من قائد الفرع الثاني غفران الغريب.

المسلسل من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة وأحمد مالك ومي عمر، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، ومن إنتاج شركة سينرجي.

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