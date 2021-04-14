400 وفاة و8.3 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الأربعاء، تسجيل أكثر من 8.3 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال اليوم الأخير.

ورصدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، 8326 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 8173 إصابة في اليوم السابق).

وأوضحت غرفة العمليات الروسية، أن أكبر عدد من الإصابات الجديدة يعود إلى العاصمة موسكو (1837 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (712 حالة).

وسجلت السلطات الصحية الروسية، ارتفاعًا في حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 399 حالة وفاة (مقابل 338 وفاة أمس)، فيما تماثل 9447 مريضا للشفاء.