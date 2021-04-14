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"فوتوشوب".. الجمهور يفضح محمد رمضان عقب نشره صور لجمهور المقاهي لمشاهدة مسلسله

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 12:26 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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نشر الممثل محمد رمضان، أمس عدة صور من قهاوي شبرا أثناء مشاهدة الجمهور لمباراة باريس وبايرن ميونيخ، ولكنه ادّعى أن الصور لجمهوره أثناء مشاهدتهم لمسلسله الرمضاني الجديد.

حيث قام بعمل"الفوتوشوب" بوضع صورته على  إحدى شاشات التليفزيون ولكنه لم يتذكر أن يضع نفس الصورة على جهاز التليفزيون الآخر التي كشفت فضيحته لأنه كان يذيع المباراة.

وعلق رمضان، على الصور قائلا،:"موسى ثقة في الله قهاوي مصر منورة ديماً شبرا.

ورفض جمهور مواقع التواصل الاجتماعي أن يكون التجمع من أجل مشاهدة مسلسله وقال أحدهم: «فوق يا نجم.. ده دوري أبطال أوروبا»، وقال آخر: «إحنا كنا
قاعدين بنتفرج على الماتش.. مش علشانك».
وقالت إحدى الفتيات ،:"لما تعمل فوتوشوب ابقى غير التلفزيونات كلها"  مما تعرض بسخرية كبير من قبل الجمهور.
وتزامن منشور محمد رمضان مع  مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، والذي انتهى بتأهل باريس.

جدير بالذكر أن محمد رمضان تعرض لانتقادات عديدة بعد حكم قضائي يلزمه بدفع 6 ملايين جنيه للطيار الموقوف أشرف أبواليسر، حيث ظهر في أكثر من فيديو وهو يستعرض أمواله، وألقى بدولارات في حمام سباحة
"فوتوشوب".. الجمهور يفضح محمد رمضان عقب نشره صور لجمهور المقاهي لمشاهدة مسلسله
"فوتوشوب".. الجمهور يفضح محمد رمضان عقب نشره صور لجمهور المقاهي لمشاهدة مسلسله
"فوتوشوب".. الجمهور يفضح محمد رمضان عقب نشره صور لجمهور المقاهي لمشاهدة مسلسله
"فوتوشوب".. الجمهور يفضح محمد رمضان عقب نشره صور لجمهور المقاهي لمشاهدة مسلسله
"فوتوشوب".. الجمهور يفضح محمد رمضان عقب نشره صور لجمهور المقاهي لمشاهدة مسلسله
"فوتوشوب".. الجمهور يفضح محمد رمضان عقب نشره صور لجمهور المقاهي لمشاهدة مسلسله
"فوتوشوب".. الجمهور يفضح محمد رمضان عقب نشره صور لجمهور المقاهي لمشاهدة مسلسله
"فوتوشوب".. الجمهور يفضح محمد رمضان عقب نشره صور لجمهور المقاهي لمشاهدة مسلسله
"فوتوشوب".. الجمهور يفضح محمد رمضان عقب نشره صور لجمهور المقاهي لمشاهدة مسلسله
"فوتوشوب".. الجمهور يفضح محمد رمضان عقب نشره صور لجمهور المقاهي لمشاهدة مسلسله

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