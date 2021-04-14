Advertisements

رئيس الوزراء يشدد على تطبيق الغرامات الفورية للتصدي لجائحة كورونا

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 12:28 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ وذلك لمناقشة العديد من القضايا والملفات ذات الأولوية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الزيارة الرسمية الأولى للرئيس التونسي لمصر، والتي أكدت عمق العلاقات بين مصر وتونس، وعكست مناقشات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والرئيس قيس سعيد، رغبة مشتركة في تعزيز التعاون بينهما بمختلف المجالات، كما أكدت توافر إرادة قوية للارتقاء بهذا التعاون إلى آفاق أرحب، مع أهمية التضامن والتكاتف في مواجهة التحديات المشتركة، انطلاقا من الدور المهم الذي تقوم به مصر في المنطقة، ومكانتها المتميزة، بفضل حالة الاستقرار وقوة الموقف الداخلي الذي تشهده حاليا، إضافة إلى النهضة التنموية التي تحدث في مختلف القطاعات.

كما تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، والذي افتتحه رئيس الجمهورية، منذ أيام، مؤكدا أنه يعد صرحا تكنولوجيا عملاقا فائق القدرات الفنية المتطورة في مجال تصنيع وإصدار الوثائق الثبوتية المؤمنة، كما أنه يعتبر الأكبر والأحدث من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ويمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والميكنة خاصة ما يتعلق بالوثائق والبيانات والمحررات لجميع الجهات الحكومية، مطالبا كافة الوزارات والجهات الحكومية بالاستفادة من الإمكانات المتوافرة بهذا المجمع.

وأعاد رئيس الوزراء التشديد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار فيروس كورونا، ولا سيما مع تزايد أعداد المصابين خلال هذه الفترة، مع قيام الجهات المعنية بتطبيق الغرامات الفورية على المخالفين، ومراعاة عدم التزاحم والتكدس في الأسواق والأماكن العامة؛ حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجمع الاصدارات رئيس الوزراء

أخبار تهمك

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

منذ يوم

مفاجأة مدوية.. الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

شاهد..أول ظهور لفيفي عبده بعد تدهور حالتها الصحية

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد من مصر على المقترح الإثيوبي الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على ضحية أولى حلقات برنامج "رامز عقله طار"

منذ حوالي 20 ساعة

15 قناة مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ضد ريال مدريد

منذ ساعتين و 21 دقيقة

محلل سوداني: إثيوبيا تريد التحكم في مياه النيل لتبيعه للخرطوم والقاهرة

منذ حوالي 11 ساعة

بوكيتينو يرد على تصريحات مدرب بايرن ميونخ بعد التأهل

منذ حوالي 3 ساعات

بسبب ارتفاع الإصابات.. تحذيرات جديدة من الصحة لمجابهة كورونا في رمضان

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. الخرطوم تدعو مصر وأديس أبابا إلى قمة خلال 10 أيام

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة النصر في كأس مصر

منذ أقل من ساعة

تعليق "الأوقاف" على غلق مسجد الطاروطي

منذ حوالي 5 ساعات

كهربا يتسبب في أزمة داخل الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

ساسي يقترب من هذ النادي والزمالك يخطط لتجميد اللاعب

منذ ساعتين

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ ساعة

عاجل - إيقاف نجمي الزمالك 12 مباراة بسبب أحداث مباراة قمة 99

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:21 م

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

بسبب ارتفاع الإصابات.. تحذيرات جديدة من الصحة لمجابهة كورونا في رمضان

10:43 ص

بوكيتينو يرد على تصريحات مدرب بايرن ميونخ بعد التأهل

10:04 ص

تعليق "الأوقاف" على غلق مسجد الطاروطي

08:21 ص

أول رد من مصر على المقترح الإثيوبي الجديد

08:16 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة