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أحمد المرسي العامل المشترك بين الموكب الملكي وشريهان

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 12:30 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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بينما توالت ردود الأفعال نحو ظهور شريهان في إعلان دعائي لإحدى شبكات المحمول، علق المشاهدون على تصوير الإعلان وكادراته وإضاءته، وأطلق مدير التصوير أحمد المرسي بعض الفيديوهات من الكواليس على صفحته في إنستجرام.

أحمد المرسي هو مخرج ومدير تصوير الاستعراضات وأجزاء الفنانين في موكب الموميات الملكية وهو مدير تصوير أفلام الفيل الأزرق والأصليين وتراب الماس والعديد من الأفلام المهمة. الجدير بالذكر أنه أيضًا مدير تصوير مسرحية كوكو شانيل المنتظر عرضها قريبًا لشريهان.

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