Advertisements

تعرف على شخصيات مايان السيد في "لعبة نيوتن" و"حرب أهلية"

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 12:31 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements

في أول ليالي موسم رمضان التلفزيوني قدمت النجمة مايان السيد مشاهدها الأولى في مسلسلي لعبة نيوتن للمخرج تامر محسن، حرب أهلية لـسامح عبد العزيز، وفي انتظار اولى مشاهدها في هجمة مرتدة لـأحمد علاء الديب.

وفي لعبة نيوتن تلعب مايان دور يارا شقيقة هنا التي تقوم بدورها النجمة منى زكي، وجاء مشهد مايان الأول في مطار القاهرة أثناء وداع العائلة لـهنا قبل سفرها للولايات المتحدة الأميركية، وقد لاقت الحلقة الأولى من المسلسل ردود فعل إيجابية بعد عرضها على شاشة dmc.

أما في مسلسل حرب أهلية فتلعب مايان دور الفتاة نور التي تتكفل مريم بتربيتها في منزلها، والتي تقوم بدورها النجمة يسرا، وقد برزت في مشهد القبض على أخيها حسين أثناء محاولته سرقة خزينة مريم وإنكاره للأمر إلا أن مايان تعترف عليه لتقرر مريم تركه وعدم إبلاغ الشرطة حتى لا تؤذي مستقبل الفتاة التي تعتبرها كابنة لها وتعويض عن كراهية ابنتها الحقيقية لها.

وتتواجد مايان بشكل مستمر في الدراما الرمضانية منذ 2016 الذي ظهرت فيه بمسلسلي أبو البنات والمغني، ثم ظل الرئيس (2017)، فكرة بمليون جنيه وزودياك (2019) الذي كان أول الإنتاجات الأصلية لمنصة Viu، وسكر زيادة في 2020.

أدوار مايان السينمائية تضمنت فيلم حرب كرموز الذي اكتسح شباك الإيرادات بعيد الفطر 2018، ثم في 2020 فيلم بنات ثانوي.

وحالياً تدرس مايان التمثيل والمسرح في الجامعة الأميركية بالقاهرة، وتسعى لتنويع أعمالها بين الأدوار الجادة والكوميدية والموازنة بين كثافة الحضور وانتقاء الأدوار الجيدة.

أخبار تهمك

تعليق "الأوقاف" على غلق مسجد الطاروطي

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة النصر في كأس مصر

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الخرطوم تدعو مصر وأديس أبابا إلى قمة خلال 10 أيام

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

15 قناة مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ضد ريال مدريد

منذ ساعتين و 17 دقيقة

بوكيتينو يرد على تصريحات مدرب بايرن ميونخ بعد التأهل

منذ حوالي 3 ساعات

كهربا يتسبب في أزمة داخل الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد من مصر على المقترح الإثيوبي الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ أقل من ساعة

عاجل - إيقاف نجمي الزمالك 12 مباراة بسبب أحداث مباراة قمة 99

منذ حوالي 21 ساعة

ساسي يقترب من هذ النادي والزمالك يخطط لتجميد اللاعب

منذ أقل من ساعتين

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

منذ يوم

شاهد..أول ظهور لفيفي عبده بعد تدهور حالتها الصحية

منذ حوالي 3 ساعات

محلل سوداني: إثيوبيا تريد التحكم في مياه النيل لتبيعه للخرطوم والقاهرة

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على ضحية أولى حلقات برنامج "رامز عقله طار"

منذ حوالي 20 ساعة

بسبب ارتفاع الإصابات.. تحذيرات جديدة من الصحة لمجابهة كورونا في رمضان

منذ ساعتين و 34 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:21 م

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

بسبب ارتفاع الإصابات.. تحذيرات جديدة من الصحة لمجابهة كورونا في رمضان

10:43 ص

بوكيتينو يرد على تصريحات مدرب بايرن ميونخ بعد التأهل

10:04 ص

تعليق "الأوقاف" على غلق مسجد الطاروطي

08:21 ص

أول رد من مصر على المقترح الإثيوبي الجديد

08:16 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة