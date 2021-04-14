تعرف على شخصيات مايان السيد في "لعبة نيوتن" و"حرب أهلية"



في أول ليالي موسم رمضان التلفزيوني قدمت النجمة مايان السيد مشاهدها الأولى في مسلسلي لعبة نيوتن للمخرج تامر محسن، حرب أهلية لـسامح عبد العزيز، وفي انتظار اولى مشاهدها في هجمة مرتدة لـأحمد علاء الديب.



وفي لعبة نيوتن تلعب مايان دور يارا شقيقة هنا التي تقوم بدورها النجمة منى زكي، وجاء مشهد مايان الأول في مطار القاهرة أثناء وداع العائلة لـهنا قبل سفرها للولايات المتحدة الأميركية، وقد لاقت الحلقة الأولى من المسلسل ردود فعل إيجابية بعد عرضها على شاشة dmc.



أما في مسلسل حرب أهلية فتلعب مايان دور الفتاة نور التي تتكفل مريم بتربيتها في منزلها، والتي تقوم بدورها النجمة يسرا، وقد برزت في مشهد القبض على أخيها حسين أثناء محاولته سرقة خزينة مريم وإنكاره للأمر إلا أن مايان تعترف عليه لتقرر مريم تركه وعدم إبلاغ الشرطة حتى لا تؤذي مستقبل الفتاة التي تعتبرها كابنة لها وتعويض عن كراهية ابنتها الحقيقية لها.



وتتواجد مايان بشكل مستمر في الدراما الرمضانية منذ 2016 الذي ظهرت فيه بمسلسلي أبو البنات والمغني، ثم ظل الرئيس (2017)، فكرة بمليون جنيه وزودياك (2019) الذي كان أول الإنتاجات الأصلية لمنصة Viu، وسكر زيادة في 2020.



أدوار مايان السينمائية تضمنت فيلم حرب كرموز الذي اكتسح شباك الإيرادات بعيد الفطر 2018، ثم في 2020 فيلم بنات ثانوي.



وحالياً تدرس مايان التمثيل والمسرح في الجامعة الأميركية بالقاهرة، وتسعى لتنويع أعمالها بين الأدوار الجادة والكوميدية والموازنة بين كثافة الحضور وانتقاء الأدوار الجيدة.