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تفاصيل اعترافات المذيعة رانيا صفوت المتهمة بقتل زوج شقيقتها بالسيدة زينب

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 12:32 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل جريمة قتل ارتكبتها رانيا صفوت مذيعة برنامج «راديو في السكة» لزوج شقيقتها بأنها سددت في صدره 4 طعنات أسفرت عن مصرعه في الحال قبل نقله إلى المستشفى، وانتقلت النيابة العامة إلى مكان الحادث وتمت معاينة مسرح الجريمة، وبالفحص تبين أن المتهمة قتلت المجني عليه بعد أن استلت سكينًا من المطبخ بسبب خلافات نشبت بينهما تطورت إلى التشابك بالأيدي.

وأضافت التحقيقات والتحريات أن المتهمة اعترفت بارتكابها الواقعة بحجة أن المجني عليه قام بإبلاغ الشرطة عن زوجها بتهربه من أحكام قضائية من دفع الضرائب.
وكشفت التحريات أن المجني عليه تُوفي نتيجة تأثره بإحدى الطعنات في منطقة القلب وأن المتهمة لم تحاول الهروب وجلست بجانب جثة المجني عليه حتى حضر ضباط قسم شرطة السيدة زينب وتم القبض عليها.

وتلقت مديرية أمن القاهرة بلاغا بوقوع مشاجرة بين المذيعة رانيا صفوت وزوج شقيقتها تطورت لقيامها بطعنه بسلاح أبيض ما أسفر عن سقوطه جثة هامدة

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