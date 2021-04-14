البيئة تصمم فانوس رمضان من مواد صديقة للبيئة

قدم فريق التوعية الطلابية بالإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية بوزارة البيئة تصميمًا مميزًا لفانوس رمضان من مكونات صديقة للبيئة من المخلفات المنزلية من ورق الجرائد والمجلات والكرتون وزجاجات البلاستيك والخيوط، وكراتين البيض كما تم تزينه بالفوم.



يعد فانوس رمضان أحد أهم المظاهر والطقوس الرمضانية احتفالًا بقدوم الشهر الكريم، ويمكن توفير التكلفة المرتفعة لشراء الفانوس وصناعته بالمنزل دون تكاليف.



يأتي ذلك فى إطار حرص فرق التوعية بالوزارة على رفع الوعي البيئي لدى كافة فئات وشرائح المجتمع بأهمية إعادة تدوير المخلفات الورقية والبلاستيكية والكرتونية وتعظيم الاستفادة منها والتوعية بمفهوم إعادة التدوير كأحد الوسائل للحفاظ على البيئة وصناعة مثل هذه المنتجات، واستخدام الموارد المتاحة في صناعة البهجة للبيئة المحيطة به.