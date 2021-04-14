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رئيس "الرعاية الصحية" يكشف خطة وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية بتجهيزات فندقية عالمية

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 12:37 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن مستشفيات محافظة الأقصر تعد أيقونة السياحة العلاجية بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية، بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أنها مدينة سياحية عالمية، مخطط لها أن تصبح مركزًا عالميًا للسياحة العلاجية.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أشادت بمستوى التجهيزات وتصميم الأجنحة الفندقية بمستشفى الكرنك الدولي والتي ستقدم الخدمات الطبية ضمن مبادرة (نرعاك في مصر) الخاصة بالسياحة العلاجية بهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك خلال زيارتها الميدانية لمحافظتي الأقصر وأسوان مؤخرًا لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بهما. 

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، أن هيئة الرعاية الصحية لديها خطة طموحة متسقة مع رؤية القيادة السياسية لوضع مصر على خريطة السياحة العلاجية، وجعل مستشفيات الهيئة مقصدًا للعلاج، من خلال تطوير المفهوم الحالي من سياحة الاستشفاء إلى سياحة العلاج، وهو ما يسهم في زيادة أعداد السياح الوافدين إلى مصر، بغرض العلاج مثلما يأتون بغرض التمتع بالآثار الفرعونية والطبيعة الخلابة.

وتابع رئيس هيئة الرعاية الصحية: الخطة تهدف إلى الاستفادة من إمكانات مستشفيات هيئة الرعاية الصحية في تقديم الرعاية الطبية المتميزة للوافدين إلى الدولة المصرية، بما يسهم فى تعدد الموارد الذاتية للهيئة ومنشآتها، وبما يعود بالنفع على المواطن المصري، وتعزيز بيئة العمل الداخلية بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تمتلك عدد من المستشفيات بمحافظات بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر مسجلة لدى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية طبقًا لأحدث معايير الجودة العالمية، وتحظى مستشفيات الهيئة المجهزة على أعلى مستوى بعدد من كبار الاستشاريين في كافة التخصصات الطبية النادرة، وبذلك يكون لديها المقومات الأساسية لتحقيق إنجاز كبير في هذا الملف.

يذكر أن الهيئة العامة للرعاية الصحية أطلقت شعار "نرعاك فى مصر" كأول علامة تجارية للسياحة العلاجية بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية، وهو ما يوفر أعلى مستوى من الجودة فى الخدمات الطبية للسائحين داخل مستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل.
رئيس "الرعاية الصحية" يكشف خطة وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية بتجهيزات فندقية عالمية
رئيس "الرعاية الصحية" يكشف خطة وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية بتجهيزات فندقية عالمية
رئيس "الرعاية الصحية" يكشف خطة وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية بتجهيزات فندقية عالمية
رئيس "الرعاية الصحية" يكشف خطة وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية بتجهيزات فندقية عالمية

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بوابة الفجر الفجر الرعاية الصحية

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