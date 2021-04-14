غدًا.. "إفريقية" النواب تناقش بيان وزير الخارجية

تعقد لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، اجتماعا، غدا الخميس، برئاسة النائب شريف الجبلى،لمناقشة ما ورد فى بيان السفير سامح شكرى وزير الخارجية،بخصوص الشأن الآفريقي،والذي القاءه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب في ٢٦ يناير الماضي.



وورد فى قرار اللجنة العامة لمجلس النواب، استدعاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء حكومتة، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، وفقا للمادة 136 من الدستور.