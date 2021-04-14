8 "مقالب" شربها الأهلي في كأس مصر قبل مواجهة النصر الليلة (تقرير)

يستهل فريق الأهلي رحلة الدفاع عن لقب بطولة كأس مصر مساء الليلة، بمواجهة فريق النصر، ضمن منافسات دور الـ32 للبطولة المحلية، والتي ستقام في تمام التاسعة والنصف مساءًا على استاد (الأهليWE السلام).





ويسعى فريق الأهلي لتحقيق الفوز على فريق النصر والتأهل لدور الـ16 بكأس مصر، وذلك للحفاظ على لقب البطولة الذي توج بها الموسم الماضي على حساب فريق طلائع الجيش.





ويخشى فريق الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، من مفاجآت بطولة كأس مصر والسقوط أمام فريق النصر ووداع البطولة مبكرًا، خاصة وأن البطولة المحلية تشهد دائمًا العديد من المقالب التي تحرج الأندية الكبيرة و تسبب في خروجهم من الأدوار الأولى للبطولة.





وإليكم أبرز المفاجآت التي تعرض لها فريق الأهلي خلال مشاركاته السابقة بكأس مصر:-





- 1938 – 1939: خرج فريق الأهلي من بطولة كأس مصر من الدور الأول على يد فريق البوليس حيث تعادل الفريقين ذهابًا بدون أهداف، وخسر الفريق الأحمر 2-0 إيابًا.





- 1954 – 1955: أطاح فريق السويس بالنادي الأهلي خارج كأس مصر من الدور الأول بعدما تغلب عليه بنتيجة 4 – 1.





- 1963 – 1964: خسر الأهلي أمام فريق القناة 2-1 وودع كأس مصر من الدور ربع النهائي.





- 1964 – 1965: ودع الأهلي كأس مصر أمام السويس من الدور ربع النهائي بعد الخسارة 3-1.





- 2001 – 2002: ودع الأهلي بطولة كأس مصر من دور الـ16 على يد فريق غزل السويس.





- 2004 – 2005: خرج الأهلي من البطولة المحلية بعد الخسارة أمام غزل المحلة بنتيجة 4 -3 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.





- 2007 / 2008: ودع الأهلي كأس مصر من دور الـ32 على يد فريق بترول أسيوط بعد الخسارة بشكل مفاجئ بهدف دون رد.



