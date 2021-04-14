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"الزراعة" توافق على تصدير بيض تفريخ كتكوت إلى الإمارات

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 12:46 م
بوابة الفجر
محمد عصام
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"تازراعة" توافق على تصدير بيض تفريخ كتكوت إلى الإمارات 

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من د طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة يفيد 
إصدار الموافقة التصديرية لعدد 80 ألف  بيضة تفريخ كتكوت دجاج بيض مائدة, إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مع مراعاة كافة الاجراءات المحجرية اللازمة, الأمر الذي يؤكد على تقدم الصناعة فى مجال الإنتاج الداجنى والثقة فى القدرات والخبرات المصرية, وتوفير المناخ الصحى والبيئى الأمن والمناسب لإنتاج داجنى متميز وأمن، وخاصة بوجود بعض طلبات التصدير الأخرى.

وقال سليمان أنه نظراً الى التدابير التى اتخذتها وزارة الزراعة من أجل التنمية المستدامة لثرواتنا الداجنة والانتقال من مرحلة الاستيراد لسد الفجوات الى الاكتفاء الذاتى ثم الى مرحلة التصدير.
 
قامت الوزارة بطرح اراضي صحراوية لمشروعات ضخمة متكاملة بعيداً عن زحام الوادى والدلتا مع تبسيط وتيسير اجراءات الحصول على تراخيص تشغيل كافة انشطة ومشروعات الثروة الداجنة مع الالتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والامان الحيوى كما عقدت البروتوكولات مع البنوك الممولة والجهات ذات الصلة وتوفير الدعم اللوجيستى والفنى والمالى لتطوير ورفع كفاءة عنابر الدواجن وتحويلها من نظام التربية المفتوح الى النظام المغلق لما له من زيادة الانتاج وتحسين العائد الاقتصادى.

ويناشد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة صغار مربى الدواجن الاستفادة من المبادرات والمشروعات القومية التى تقدمها الدولة والفرص المتاحة لرفع كفاءة وتطوير مزارعهم بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.




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