ذبح وتوزيع لحوم 30 عجل خلال شهر رمضان ببني سويف



تعلن جمعية الأورمان عن ذبح وتوزيع لحوم 30 عجل على أهالي وأسر محافظة بني سويف الأكثر احتياجًا، حيث سيتم الذبح تزامنًا مع شهر رمضان الكريم، وذلك لتخفيف الأعباء المادية على هذه الأسر وإدخال الفرحة في قلوبهم في الشهر الكريم.



وأكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية خصصت 30 عجل بلدى سيتم ذبحهم وتوزيعهم خلال شهر رمضان الكريم على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء محافظة بني سويف.



وأوضح شعبان أن عملية الذبح سوف تبدأ مع أول أيام الشهر الكريم ويتم توزيع اللحوم طوال الشهر الكريم على القرى الأكثر إحتياجًا، مؤكدا أنه يتم اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة.



وأشار شعبان أن عملية التوزيع سوف تشمل قرى مراكز محافظة بني سويف وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي داخل المحافظة.



يذكر أن الذبح توزيع اللحوم في شهر رمضان يأتي ضمن منظومة عمل الجمعية الهادفة إلى امداد الأسر الغير قادرة بالمشروعات التنموية الصغيرة والمتناهية الصغر وتقديم عدد من الخدمات الطبية لهم فى مجالات علاج مرضى العيون والقلب ومرضى السرطان في صعيد مصر، بجانب دعم هذه الأسر موسميًا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية في رمضان وتوزيع بطاطين الشتاء في بداية موسم الشتاء وتوزيع لحوم الأضاحي عقب عيد الأضحى المبارك.

