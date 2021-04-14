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سفرة ثاني أيام رمضان.. كباب الدجاج وأرز بالزعفران وسلطة خضراء

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 12:42 م
بوابة الفجر
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سفرة ثاني يوم رمضان، نقدم لك في السطور التالية طرق ومقادير بسيطة وسهلة لألذ وأطيب الأكلات التي يمكنك تحضيرها وتجهيزها على مائدة ثاني يوم رمضان لأفراد أسرتك، حيث يمكنك إعداد كباب الدجاج مع أشهى توابل على أسياخ بزيت الزيتون بجانب السلطة الخضراء والطحينة وأرز بالزعفران.

مقادير الوصفة
1 باكيت عبوة كباب الدجاج
3-2 ملعقة كبيرة زيت
3كوب أرز بسمتي مسلوق
3 ملعقة كبيرة ماء ورد
1/4 ملعقة صغيرة زعفران
4ملعقة كبيرة زبدة مذابة
1/4 كوبماء دافئ
 
للتقديم
دقوس

طريقة التحضير
سخني الزيت في مقلاة عميقة، انزعي العيدان الخشبية من اصابع الكباب ، اقلي اصابع الكباب الى ان تصبح ذهبية اللون.
ضعي الزعفران في ماء الورد، اتركيه جانبا الى ان يتلون.
ضعي نصف مقدار الأرز المسلوق في قدر متوسط الحجم، ضعي قطع الكباب ثم وزعي فوقه بقيه الأرز .
امزجي الزبدة مع الماء وخليط الزعفران. وزعيه فوق الأرز.
غطي القدر بإحكام واتركيه على نار هادئة 10 - 15 دقيقة ، قدميه بجانب الدقوس.

طريقة تحضير السلطة الخضراء
2 حبة خيار كبير الحجم
2 حبة طماطم كبيرة الحجم
1 حبة بصل صغيرة الحجم
1 حزمة جرجير
نصف رأس خس
نصف حزمة بقدونس
نصف حزمة كزبرة
نصف حزمة شبت أخضر
حبة جزر متوسطة الحجم
2 حبة فلفل أخضر
عود بصل أخضر
ربع كوب كبير شبت مفروم
2 معلقة كبيرة  عصير ليمون
2 معلقة كبيرة زيت زيتون
2 ملعقة كبيرة خل
ملعقة صغيرة  ملح
ملعقة صغيرة كمون
نقوم بتقطيع جميع الخضراوات مكعبات صغيرة الحجم 
نقوم بتتبيل السلطة بالتوابل وزيت الزيتون
نضعها في طبق التقديم

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