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موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة النصر في كأس مصر

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 12:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي اليوم الأربعاء مع نظيره فريق نادي النصر في المبااراة التي تجمع الفريقان على ملعب إستاد الإسكندرية لحساب مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وإستقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي على التشكيل الذي سيخوض به المواجهة حيث أنه من المتوقع أن يبدأ المارد الأحمر المواجهة على النحو التالي :-

حراسة المرمى : علي لطفي.
خط الدفاع : أحمد رمضان بيكهام ، سعد سمير ، رامي ربيعة ، أحمد نبيل كوكا.
خط الوسط : ناصر ماهر ، أكرم توفيق ، وليد سليمان.
خط الهجوم : صلاح محسن ، مروان محسن ، طاهر محمد طاهر.

يُذكر أن تلك المواجهة هي الأولى للأهلي في النسخة الجديدة من بطولة كأس مصر في الوقت الذي عبر فيه فريق نادي النصر القاهري على حساب فريق نادي شبان بداوي في الدور التمهيدي بالفوز عليه بنتيجة 5-0

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