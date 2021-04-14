تامر حسني تريند رقم واحد على"تويتر" بتتر مسلسل"نسل الأغراب"



تصدر النجم تامر حسني، تريند موقع "تويتر" حيث جاء هشتاج تامر حسني تتر الموسم المركز الأول عبر الموقع، وذلك عقب انطلاق الحلقة الأولى من المسلسل.





وقدم حسني، تتر مسلسل"نسل الأغراب" لأول مرة باللهجه الصعيدي، وهو من كلمات ساره سعيد، وألحان هيثم نبيل، ومن توزيع فهد.

ويقدم حسني، خلال أحداث المسلسل ٧ رباعيات باللهجة الصعيدي أيضًا بمثابة أغاني قصيرة و بعضهم مصاحب للناي الرباعيات من كلمات ساره سعيد، و هيثم نبيل و كريم سامي و جميعهم ألحان هيثم نبيل.



جدير بالذكر أن مسلسل "نسل الأغراب" من تأليف وإخراج محمد سامى، وبطولة عدد كبير من النجوم أبرزهم أحمد السقا، أمير كرارة، ومي عمر.