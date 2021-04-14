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زيدان يتحدى ليفربول قبل الموقعة الحاسمة

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 12:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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سيدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد مواجهة الإياب على ملعب إستاد أنفيلد منتشي بتحقيق الفوز خلال ستة مباريات متتالية في جميع المسابقات بعد الفوز الأخير في الكلاسيكو على يد برشلونة بهدفين مقابل هدف.

لكن في الوقت ذاته حقق الملكي تلك الإنتصارات بتشكيلة مرهقة على المستوى البدني بل وضربت الإصابة الكثير من العناصر آخرهم لوكاس فاسكيز والذي أصيب بقطع على مستوى الرباط الصليبي.

وفي المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة قال زيزو أنه جاء إلى ملعب أنفيلد من أجل تحقيق الفوز على الرغم من إعترافه بإن المواجهة صعبة وليفربول سيلعب على تحقيق الريمونتادا والعودة في النتيجة مؤكدًا على ثقته الكبيرة في لاعبيه.

يُذكر أن مواجهة الذهاب بين الفريقين على ملعب إستاد ألفريدو دي ستيفانو قد إنتهت الأسبوع الماضي بفوز الريال بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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