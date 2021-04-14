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قبل موقعة الكأس.. الزمالك "كعبه عالي" على حرس الحدود و"البلدوزر" كبير الهدافين

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 01:06 م
الزمالك والحرس
الزمالك والحرس
علاء خليف
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يصطدم فريق الزمالك بنظيره حرس الحدود مساء اليوم الأربعاء، على استاد السويس، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر في نسختها الجارية 2020 – 2021.
ويتطلع فريق الزمالك للفوز على فريق حرس الحدود والتأهل إلى دور الـ16 لبطولة كأس مصر مساء الليلة، وذلك لمصالحة جماهيره بعد الخروج من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعرض "الفجر الرياضي" تاريخ مواجهات الزمالك مع حرس الحدود قبل مواجهة الليلة:-

الزمالك تقابل مع حرس الحدود في 38 مباراة في مختلف المسابقات قبل مواجهة الليلة، فاز الفريق الأبيض في 22 مباراة، وخسر 9 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 7 مباريات بينهما.

سجل لاعبو الزمالك 59 هدفًا في شباك حرس الحدود خلال مواجهاتهما السابقة، بينما استقبلت شباكه 39 هدفًا.

جمعت الزمالك وحرس الحدود 32 مباراة في بطولة الدوري الممتاز، فاز الفارس الأبيض في 16 مباراة، وخسر 9 مباريات، وتعادل الفريقين في 7 مباريات.

بينما التقى الزمالك مع حرس الحدود في 6 مباريات، فاز بها جميعًا الفارس الأبيض، وسجل 12 هدفًا، واستقبلت شباكه 3 أهداف فقط.

ويعد الثنائي عمرو زكي ومصطفى فتحي لاعبا الزمالك هما هدافي مواجهات الفريقين وسجل كل منهما 4 أهداف خلال مشاركتهما في المباريات السابقة.

أكبر انتصار شهدته مواجهات الفريقين كان من نصيب فريق حرس الحدود وفاز بنتيجة 5 – 0 في المباراة التي جرت بينهما بالجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز موسم 2005 / 2006، بتاريخ 20 سبتمبر لعام 2005.

آخر مباراة جمعت الزمالك وحرس الحدود كانت في الجولة 33 من بطولة الدوري الممتاز في موسم 2019 – 2020، وفاز الفريق الأبيض بنتيجة 2 – 1.

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