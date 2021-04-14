حكيم يفتتح أكبر خيمة رمضانية في الرحاب





تعود خيم رمضان من جديد بعد قرار الدولة بعودة التجمعات والحفلات ولكن مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة ، حيث تم اختيار النجم حكيم ليكون نجم الخيم هذا العام ويفتتح بعد غد الجمعة القادم 4 رمضان أقوى خيمة رمضانية في مدينة الرحاب بحضور جماهيري.



و من المقرر أن يقدم حكيم مجموعة من الأغنيات المتنوعة ومنها أغنيته الشهيرة رمضان كريم التي حققت نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية بإعتبارها أهم الأغنيات التي أنتجت وتناولت الشهر الكريم في الفترة الأخيرة مع باقة من أحدث و أجمل أغانيه التي أحبها الجمهور.



وسيحيى حكيم، حفلات غنائية عديدة خلال باقي شهر رمضان في عدد من الخيم الرمضانية ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الأيام القليلة المقبلة.