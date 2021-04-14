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5304 مواطنا تلقوا لقاح كورونا بمنافذ التطعيم بالقليوبية

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 01:18 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية، أن إجمالي المواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا بالقليوبية، بلغ منذ فتح باب التطعيم حتى الان 5304 مواطنا تلقوا التلقيح في منافذ المحافظة.

ففي مستشفى كفرشكر المركزي تلقى 2112 مواطنا التطعيم، بينما تلقى اللقاح 1759 مواطنا بمركز طب الأسرة بسنديون، فيما تلقى 1733 مواطنا اللقاح بمركز طبي حجازي بشبرا الخيمة.

وكشفت بيانات مديرية الصحة بالقليوبية ان 62 مواطنا تلقوا اللقاح بكفرشكر المركزي اليوم، بينما تلقاه 105 بمركز طب الاسرة بسنديون بقليوب، و82 بمركز طب حجازي بشبرا الخيمة، بإجمالي 249 مواطنا.

فيما سجلت محافظة القليوبية، اليوم الاربعاء وفق بيانات وزارة الصحة 26 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ثبت ايجابيتها اليوم.

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