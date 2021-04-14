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عشرات الجرحى بإطلاق نار في منطقة تيجراي بإثيوبيا

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 01:17 م
إطلاق نار - أرشيفية
إطلاق نار - أرشيفية
وكالات
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أطلق جنود إرتيريون، النار على مدنيين في منطقة تجيراي الإثيوبية التي تشهد حربا، الأمر الذي أدى إلى جرح 19 شخصا، وفقًا لمصادر محلية.

 

ووقع الحادث، في وقت مبكر الاثنين الماضي بمدينة عدوة. ونقلت وكالة "أ ف ب" الفرنسية عن طبيب طلب عدم ذكر اسمه: "سمعنا إطلاق نار وتم استدعاؤنا على الفور إلى المستشفى".

 

وأضاف الطبيب: "عندما وصلنا كان هناك 19 مريضا، 10 منهم مصابون بجروح خطيرة و4 بجروح متوسطة الخطورة و5 إصاباتهم طفيفة".

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عشرات الجرحى تيجراي اطلاق نار اثيوبيا

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