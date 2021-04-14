بالأرقام.. تفوق تاريخي للأهلي على النصر قبل مباراتهما بكأس مصر





الأهلي يدخل مباراة الليلة متسلحًا بالمعنويات المرتفعة للاعبيه بعد حسم التأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما احتل المركز الثاني بمجموعته برصيد 11 نقطة، ويتطلع لتحقيق الفوز على النصر والتأهل لدور الـ16 ببطولة كأس مصر لرغبته في المنافسة على كافة البطولات هذا الموسم.





ويتفوق النادي الأهلي تاريخيًا على فريق النصر قبل مباراة الليلة، حيث سبق وتقابل الفريقين في 4 مواجهات ببطولة الدوري المصري الممتاز كان الفوز فيها حليف المارد الأحمر، وسجل لاعبوه 14 هدفًا واستقبلت شباكه هدف وحيد.





أول مواجهة جمعت الأهلي مع النصر كانت في بطولة الدوري موسم 2014 / 2015 وفاز في الدور الأول بهدفين مقابل هدف، بينما كرر انتصاره في مباراة الدور الثاني بالبطولة بثلاثية نظيفة.





وتجدد الصدام بين الأهلي والنصر في بطولة الدوري الممتاز مرة أخرى في موسم 2017 / 2018، وفاز الفريق الأحمر في مباراتي الدورين الأول والثاني بنتيجة 4 - 0 و 5 - 0 على الترتيب.





ويعد الدولي المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي السابق هو هداف مواجهات الفريقين برصيد 3 أهداف.

يستضيف استاد "الأهليWE السلام" مباراة الأهلي ضد نظيره النصر في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر في نسختها الجارية 2020 - 2021.