الحكومة توافق على توفيق أوضاع 82 كنيسة ومبنى تابعا لها

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي منذ قليل برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016، التي انعقدت في 12 أبريل 2021.



