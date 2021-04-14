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الحكومة توافق على توفيق أوضاع 82 كنيسة ومبنى تابعا لها

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 01:20 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي منذ قليل برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016، التي انعقدت في 12 أبريل 2021.

وتضمنت توصيات اللجنة توفيق أوضاع 82 كنيسة ومبنى تابعًا، ليصل عدد الكنائس والمباني التي جرى الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن إلى 1882 كنيسة ومبنى تابعًا لها. 

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