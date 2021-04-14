قناة مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا





تقام اليوم الأربعاء مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في المواجهة التي تجمع الفريقان على ملعب إستاد أنفيلد لحساب مباريات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.





ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.





وتُنقل المواجهة بين الفريقين عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 ويعلق عليها المعلق الجزائري الكبير حفيظ دراجي والتي يسعى خلالها ليفربول لتعويض خسارته ذهابًا بثلاثة أهداف لهدف إلى فوز لتحقيق العبور للدور نصف النهائي.





في الوقت الذي تُنقل فيه المواجهة عبر قناة مكسبي الفضائية على القمر الصناعي نايل سات على الترددات التالية :-





القمر الصناعي : نايل سات.

الاستقطاب : عمودي.

التردد 11411.

معامل تصحيح الخطأ : 3/4

معدل الترميز 27500.