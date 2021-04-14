تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

يواجه فريق مانشستر سيتي نظيره بوروسيا دورتموند، اليوم الأربعاء 14 أبريل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السيجنال أدونا بارك، ضمن منافسات إياب دور الربع نهائي من دوري أبطال أوروبا.





وستقام المباراة بين مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.





واستقر بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، على التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته امام بوروسيا دورتموند، ويأتي التشكيل المتوقع كالتالي :-





حراسة المرمى: ايدرسون.

خط الدفاع: كانسيلو - والكر - روبن دياز - ستونز.

خط الوسط: رودريجو - كيفين دي بروين - إلكاي جوندوجان - رياض محرز - فيل فودين.



