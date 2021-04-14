Advertisements

سعر اليورو اليوم الأربعاء 14-4-2021 في البنوك

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 12:52 م
بوابة الفجر
Advertisements

استقر سعر اليورو بتعاملات البنوك الصباحية اليوم الأربعاء 14-4-2021، أمام الجنيه فى بعض البنوك العاملة فى مصر، ليسجل فى البنك الأهلى المصرى 18.56 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.56 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتإلى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
18.62 جنيه للشراء.
18.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
18.56 جنيه للشراء
18.73 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر
18.56 جنيه للشراء.
18.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة
18.58 جنيه للشراء.
18.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
18.58 جنيه للشراء.
18.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.59 جنيه للشراء.
18.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
18.55 جنيه للشراء.
18.74 جنيه للبيع.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر اليورو اليوم سعر اليورو اليورو اسعار العملات اليوم

أخبار تهمك

15 قناة مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ضد ريال مدريد

منذ ساعتين و 35 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة النصر في كأس مصر

منذ ساعة

شاهد..أول ظهور لفيفي عبده بعد تدهور حالتها الصحية

منذ حوالي 4 ساعات

كهربا يتسبب في أزمة داخل الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق "الأوقاف" على غلق مسجد الطاروطي

منذ حوالي 5 ساعات

بسبب ارتفاع الإصابات.. تحذيرات جديدة من الصحة لمجابهة كورونا في رمضان

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. الخرطوم تدعو مصر وأديس أبابا إلى قمة خلال 10 أيام

منذ حوالي 15 ساعة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. 10 قرارات من رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي

منذ نصف ساعة

بوكيتينو يرد على تصريحات مدرب بايرن ميونخ بعد التأهل

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد من مصر على المقترح الإثيوبي الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - إيقاف نجمي الزمالك 12 مباراة بسبب أحداث مباراة قمة 99

منذ حوالي 21 ساعة

تعرف على ضحية أولى حلقات برنامج "رامز عقله طار"

منذ حوالي 20 ساعة

محلل سوداني: إثيوبيا تريد التحكم في مياه النيل لتبيعه للخرطوم والقاهرة

منذ حوالي 11 ساعة

ساسي يقترب من هذ النادي والزمالك يخطط لتجميد اللاعب

منذ ساعتين و 15 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

منذ 35 دقيقة

موضوعات متعلقة

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 13-8-2020

سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى اليوم السبت 15-8-2020

سعر اليورو الأوروبى اليوم الأحد 16-8-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 26-8-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر اليورو الأوروبى اليوم الأربعاء 9-9-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر اليورو الأوروبى اليوم السبت 11-9-2020، أمام الجنيه المصرى

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:21 م

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

بسبب ارتفاع الإصابات.. تحذيرات جديدة من الصحة لمجابهة كورونا في رمضان

10:43 ص

أول رد من مصر على المقترح الإثيوبي الجديد

08:16 ص

تعليق "الأوقاف" على غلق مسجد الطاروطي

08:21 ص

بوكيتينو يرد على تصريحات مدرب بايرن ميونخ بعد التأهل

10:04 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة