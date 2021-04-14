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سعر اليورو اليوم الأربعاء 14-4-2021 في البنوك
الأربعاء 14/أبريل/2021 - 12:52 م
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استقر سعر اليورو بتعاملات البنوك الصباحية اليوم الأربعاء 14-4-2021، أمام الجنيه فى بعض البنوك العاملة فى مصر، ليسجل فى البنك الأهلى المصرى 18.56 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.56 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتإلى:
سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
18.62 جنيه للشراء.
18.74 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
18.56 جنيه للشراء
18.73 جنيه للبيع
سعر اليورو فى بنك مصر
18.56 جنيه للشراء.
18.73 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك البركة
18.58 جنيه للشراء.
18.77 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
18.58 جنيه للشراء.
18.75 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.59 جنيه للشراء.
18.75 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
18.55 جنيه للشراء.
18.74 جنيه للبيع.
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