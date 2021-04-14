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سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 14-4 -2021 أمام الجنيه

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 01:10 م
بوابة الفجر
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استقر سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الأربعاء 14-4 -2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، ليسجل ثباتا فى البنك الأهلى المصرى عند 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى
4.26 جنيه للشراء.
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى
4.26 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
4.25 جنيه للشراء.
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية
4.25 جنيه للشراء.
4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر
4.26 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى
4.23 جنيه للشراء.
4.29 جنيه للبيع.
 
 

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