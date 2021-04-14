Advertisements

سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 14-4-2021 أمام الجنيه

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 01:26 م
بوابة الفجر
Advertisements
استقر سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 14-4-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك فى أولى تعاملات البنوك الصباحية، ليسجل سعره فى البنك الأهلى 49.05 جنيه للشراء، 52.16 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى
51.85  جنيه للشراء.
52.25  جنيه للبيع. 

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
49.02  جنيه للشراء
52.17 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
49.02  جنيه للشراء.
52.16  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس
51.89  جنيه للشراء. 
52.22  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib
49.05  جنيه للشراء.
52.24  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
49.11  جنيه للشراء.
52.18  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى
48.54  جنيه للشراء.
52.21  جنيه للبيع.
 
 


أخبار تهمك

تعليق "الأوقاف" على غلق مسجد الطاروطي

منذ حوالي 5 ساعات

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ ساعة و 16 دقيقة

أول رد من مصر على المقترح الإثيوبي الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

كهربا يتسبب في أزمة داخل الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على ضحية أولى حلقات برنامج "رامز عقله طار"

منذ حوالي 20 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

منذ 37 دقيقة

عاجل.. 10 قرارات من رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي

منذ نصف ساعة

عاجل.. الخرطوم تدعو مصر وأديس أبابا إلى قمة خلال 10 أيام

منذ حوالي 15 ساعة

محلل سوداني: إثيوبيا تريد التحكم في مياه النيل لتبيعه للخرطوم والقاهرة

منذ حوالي 11 ساعة

بوكيتينو يرد على تصريحات مدرب بايرن ميونخ بعد التأهل

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة النصر في كأس مصر

منذ ساعة و 7 دقيقة

بسبب ارتفاع الإصابات.. تحذيرات جديدة من الصحة لمجابهة كورونا في رمضان

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل - إيقاف نجمي الزمالك 12 مباراة بسبب أحداث مباراة قمة 99

منذ حوالي 21 ساعة

ساسي يقترب من هذ النادي والزمالك يخطط لتجميد اللاعب

منذ ساعتين و 17 دقيقة

15 قناة مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ضد ريال مدريد

منذ ساعتين و 37 دقيقة

شاهد..أول ظهور لفيفي عبده بعد تدهور حالتها الصحية

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:21 م

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

بسبب ارتفاع الإصابات.. تحذيرات جديدة من الصحة لمجابهة كورونا في رمضان

10:43 ص

أول رد من مصر على المقترح الإثيوبي الجديد

08:16 ص

تعليق "الأوقاف" على غلق مسجد الطاروطي

08:21 ص

بوكيتينو يرد على تصريحات مدرب بايرن ميونخ بعد التأهل

10:04 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة