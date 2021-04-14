تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد ليفربول في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

يلتقي نادي ريال مدريد الإسباني أمام نظيره ليفربول الإنجليزي، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.









وتقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره ليفربول، على أرضية ملعب أنفيلد رود، معقل الريدز.









وكان ريال مدريد قد فاز على ليفربول في مباراة الذهاب، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.









ومن المتوقع أن يبدأ الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، اللقاء بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: أودريوزولا، ناتشو، ميليتاو، ميندي.

خط الوسط: كروس، كاسيميرو، مودريتش.

خط الهجوم: أسينسيو، بنزيما، فينيسيوس جونيور.



