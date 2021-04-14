Advertisements
وكالة الطاقة الدولية: تعافي سوق النفط ما زال هشا
الأربعاء 14/أبريل/2021 - 01:31 م
وكالات
Advertisements
قالت وكالة الطاقة الدولية إن توزيع اللقاحات يحسن آفاق الطلب العالمي على الخام، لكن ارتفاع الحالات في بعض الدول الرئيسية المستهلكة للنفط يظهر أن التعافي قد يكون هشا.
وأضافت الوكالة في تقريرها الشهري "تبدو العوامل الأساسية أقوى بالتأكيد.
"السحب جار من الفائض الكبير في مخزونات النفط العالمية التي تزايدت خلال صدمة الطلب الناجمة عن كوفيد-19 العام الماضي، وتتسارع وتيرة حملات التطعيم ويبدو الاقتصاد العالمي في وضع أفضل".
Advertisements