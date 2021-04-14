وكالة الطاقة الدولية: تعافي سوق النفط ما زال هشا





قالت وكالة الطاقة الدولية إن توزيع اللقاحات يحسن آفاق الطلب العالمي على الخام، لكن ارتفاع الحالات في بعض الدول الرئيسية المستهلكة للنفط يظهر أن التعافي قد يكون هشا.





وأضافت الوكالة في تقريرها الشهري "تبدو العوامل الأساسية أقوى بالتأكيد.



