هبوط في مخزونات النفط الأميركية خلال الأسبوع الماضي

أظهرت بيانات معهد البترول الأميركي أن مخزونات كل من النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي في حين ارتفعت مخزونات البنزين.





وطشفت بيانات المعهد أن مخزونات الخام هبطت 3.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 9 أبريل في حين زادت مخزونات البنزين 5.6 مليون برميل.



