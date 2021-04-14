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هبوط في مخزونات النفط الأميركية خلال الأسبوع الماضي

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 01:40 م
بوابة الفجر
وكالات
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أظهرت بيانات معهد البترول الأميركي أن مخزونات كل من النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي في حين ارتفعت مخزونات البنزين.

وطشفت بيانات المعهد أن مخزونات الخام هبطت 3.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 9 أبريل في حين زادت مخزونات البنزين 5.6 مليون برميل.

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ثلاثة ملايين برميل.

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