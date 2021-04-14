النفط يواصل الصعود مع تراجع المخزونات الأمريكية









صعد النفط الخام الأربعاء 14 ابريل بعد أن أظهرت بيانات بالقطاع تراجع المخزونات الأميركية بأكثر من المتوقع، في حين رفعت أوبك التوقعات للطلب على الخام، لكن المخاوف حيال فيروس كورونا وزيادة الإمدادات كبحت المكاسب.





وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 85 سنتا ما يعادل 1.3% إلى 64.52 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:19 بتوقيت غرينتش، بعدما زاد 39 سنتا أمس الثلاثاء.





وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 82 سنتا أو 1.4% إلى 61 دولارا للبرميل بعد زيادة 48 سنتا أمس.



