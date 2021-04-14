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النفط يواصل الصعود مع تراجع المخزونات الأمريكية

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 01:46 م
بوابة الفجر
وكالات
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صعد النفط الخام الأربعاء 14 ابريل بعد أن أظهرت بيانات بالقطاع تراجع المخزونات الأميركية بأكثر من المتوقع، في حين رفعت أوبك التوقعات للطلب على الخام، لكن المخاوف حيال فيروس كورونا وزيادة الإمدادات كبحت المكاسب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 85 سنتا ما يعادل 1.3% إلى 64.52 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:19 بتوقيت غرينتش، بعدما زاد 39 سنتا أمس الثلاثاء.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 82 سنتا أو 1.4% إلى 61 دولارا للبرميل بعد زيادة 48 سنتا أمس.

هذا ودعمت مؤشرات على تعاف اقتصادي قوي في الصين والولايات المتحدة مكاسب النفط في الآونة الأخيرة، لكن المخاوف حيال تعثر حملات التطعيم وزيادة الإصابات بفيروس كورونا في الهند والبرازيل أبطأت تقدم السوق.

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