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المركزي اللبناني: التضخم كاد يصل 275% لولا تدخلنا

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 01:56 م
بوابة الفجر
وكالات
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قال مصرف لبنان المركزي إن تدخلاته كبحت التضخم عند 84% في الشهور الماضية، مضيفا أن التضخم كان من الممكن أن يصل إلى 275% لولا هذا التدخل.

وقال المصرف المركزي أيضا إنه يتعين على الحكومة أن تضع بشكل سريع "تصورا واضحا لسياسة الدعم التي تريد اعتمادها تضع حدا للهدر" في احتياطيات البلاد. وأضاف أن لبنان يواجه وضعا خطيرا، محذرا من تبعات "اقتصادية واجتماعية" للتأخر في التحرك.

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