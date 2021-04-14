موسيماني يحدد بديل محمد هاني أمام الزمالك

استقر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على بديل محمد هاني أمام الزمالك في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري.





أحمد رمضان بيكهام بديل محمد هاني في الأهلي

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد الزمالك ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، مساء يوم 18 أبريل.





وحدد المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، أحمد رمضان بيكهام بديلا لمحمد هاني فى الجبهة اليمنى للفريق في مباراة القمة أمام الزمالك بالجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري.





وتأكد غياب محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، عن مواجهة الزمالك في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، بسبب الإصابة.





وظهر أحمد رمضان بيكهام مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، بشكل جيد أمام سيمبا التنزاني لذا ينوي المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني الدفع به أساسياً أمام الزمالك.