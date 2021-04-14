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محافظ بورسعيد يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 01:47 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء،christian Berger سفير الاتحاد الأوروبي بديوان عام محافظة بورسعيد وذلك ضمن زيارته للمحافظة للتعرف على ما تم إنجازه من مشروعات، والتي تمت بالتعاون بين المحافظة وبنك الاستثمار الأوروبي من خلال منحة أوروبية للمحافظة.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر لسفير الاتحاد الأوروبي على زيارته للمحافظة والحرص على التعاون الفعال للارتقاء بمستوى الخدمات بالمحافظة، مستعرضا أوجه التنمية التي شهدتها بورسعيد مؤخرا. 

ومن جانبه، أشاد سفير الاتحاد الأوروبي بالطفرة المنفذة على أرض بورسعيد، مؤكدا على أهمية التنمية التى حققتها القيادة السياسية بمصر في كافة المجالات.

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