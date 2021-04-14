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استشاري رعاية مركزة يوضح مدى إمكانية صيام مريض كورونا (فيديو)

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 01:51 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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أعرب الدكتور سامي الأجهوري، استشاري الرعاية المركزة، عن رفضه لصيام مُصابي كورونا الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة؛ لكونهم يحتاجون لمناعة عالية، وجزء من تقوية المناعة عدم الوجود في حالة جفاف، فمريض الكورونا يحتاج لإرواء مستمر على مدار اليوم. 

وأضاف "الأجهوري"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الأربعاء، أنه يمكن لمريض كورونا المتعافي الذي انتهت لديه أعراض كورونا الصيام، بشرط الابتعاد عن السكريات قدر الإمكان، وأكل خضار وفاكهة ولحوم وكل ما يحتوي على فيتامين سي بكثرة مع تناول السوائل بكثرة ما بين الإفطار والسحور.

وتابع استشاري الرعاية المركزة، أن الإنسان العادي يفترض أن يتناول من 3-4 لتر مياه وسوائل، بينما مريض الكورونا المتعافي يحتاج للضعف خلال الفترة بين الإفطار والسحور، منوهًا تعامل مع اكثر من 300-400 مريض لكورونا عن طريق مضاعفة الاحتياج من السوائل.

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