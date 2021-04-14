محافظ بورسعيد وسفير الاتحاد الأوروبي يتفقدان مدرسة بمنطقة القابوطي (صور)

رافق اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، christian Berger سفير الاتحاد الأوروبي وألفريدو أباد الممثل الإقليمي لبنك الاستثمار الأوربي وم. مدحت مسعود رئيس قطاع التنمية المجتمعية بجهاز تنميه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في جولة ميدانية لتفقد أعمال تطوير مدرسة إسماعيل القباني الابتدائية بالقابوطي والتي شهد أعمال تطوير ورفع كفاءة على أعلى مستوى بدعم من الاتحاد الأوروبي من خلال منحة مفوضة لبنك الاستثمار الأوروبي وتحت إشراف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.





واستمع محافظ بورسعيد وسفير الاتحاد الأوروبي للأعمال التي شهدتها المدرسة من خلال المختصين القائمين على أعمال التطوير، وأشاد محافظ بورسعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بالجهود القائمة والتي ساهمت في رفع كفاءة المدرسة بما يتماشى مع تطوير العملية التعليمية ببورسعيد.



