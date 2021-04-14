إدوارد لمحمد سامي بعد عرض "نسل الأغراب": "بيطلع مني طاقات تمثيل بكتشفها في نفسي"



وجه الفنان إدوارد، رسالة شكر للمخرج محمد سامي ولكل صناع مسلسل "نسل الأغراب"، وذلك بعد نجاح الحلقة الأولى، من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر إدوارد صورة جديدة له من كواليس تصوير مسلسل" نسل الأغراب "، وعلق عليها قائلاً :"مبروك نسل الأغراب أول حلقة شكرًا المخرج المبدع محمد سامي، عارف أنك بتطلع مني طاقات تمثيل بكتشفها في نفسي معاك ربنا يديم المحبة".



وأضاف إدوارد:"شكرًا المنتج الكبير تامر مرسي علي العمل الكبير ده ومخلي كل مسلسلات رمضان حلوة وكبيرة ويتمتع الوطن العربي كله، شكرا صديقي حسام شوقي علي تعبك والمجهود الكبير اللي بتعمله عشان الأعمال الكبيرة تظهر للناس وعلي احتضانك لكل فنانين مصر وحبك ودعمك ليهم، وشكرا لكل فرد تعب في المسلسل قدام وورا الكاميرا وإن شاء الله كل أعمال رمضان تعجبكم وتستمعو بيها".





"نسل الأغراب" بطولة الفنان أحمد السقا والفنان أمير كرارة، وضم العديد من الفنانين منهم نجلاء بدر، فردوس عبد الحميد، محمد مهران، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة "سينرجي"، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.