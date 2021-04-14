"صحة المنيا" تقدم الخدمات الطبية والعلاجية لـ1695 مواطنا بقرية بني حسن الأشراف

نظم مديرية الصحة بالمنيا، قافلة طبية بقرية بني حسن الأشراف التابعة لمركز المنيا، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لأهالي القرية، وذلك خلال يومي 12 و13 أبريل الجاري، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها رئيس الجمهورية، للاهتمام بصحة وسلامة المواطنين.



