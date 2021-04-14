سفير الاتحاد الأوروبي يزور مركز شباب القابوطي (صور)

أشاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وchristian Berger سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر بأعمال التطوير ورفع الكفاءة التي شهدها مركز شباب القابوطي، والتي تأتي في إطار التعاون بين محافظة بورسعيد وبنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي وتحت إشراف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واكد المحافظ أن أعمال تطوير مركز شباب القابوطي تأتى تماشيا مع تنمية قطاع الشباب والرياضة بالمحافظة ورفع كفاءة مختلف المؤسسات الرياضية بالمحافظة.





جاء ذلك خلال جولة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد وchristian Berger سفير الاتحاد الأوروبي والفريدو اباد الممثل الإقليمي لبنك الاستثمار الأوربي وم. مدحت مسعود رئيس قطاع التنمية المجتمعية بجهاز تنميه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتفقد أعمال تطوير مركز شباب القابوطي والذي شهد أعمال تطوير ورفع كفاءة على أعلى مستوى.



