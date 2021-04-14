خاص.. آخر تطورات قانون الأحوال الشخصية المنتظر

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني صباح أمس الثلاثاء، اجتماعًا بمركز لوجوس بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، للمجالس الإقليمية للأحوال الشخصية في مصر وأفريقيا، وهي: القاهرة وأفريقيا برئاسة الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ (أعتذر بسبب الظروف الصحية) والإسكندرية وبحري برئاسة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والصعيد برئاسة الأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن.





وعلق هاني عزت رئيس رابطة منكوبي الأحوال الشخصية على ذلك وقال: بتقسيم المجالس الإكليريكية إلى ٦ مجالس بعد أن كانت مركزية ومسؤولية منفردة وكذلك تغيير رئاسة وسكرتارية هذه المجالس كل ٣ سنوات كان لها تأثير قوي ومؤثر خلال الدورتين السابقتين.





وتابع "هاني"، في تصريحات خاصة لبوابة الفجر: "وتم حل كثير من الملفات المعلقة وكذلك تسهيل إجراءات من يستحق تصريح بالزواج الثاني بعد أن كانت كثير من القضايا والملفات ظلت معلقة لعشرات السنين دون قرارات مواكبة للعصر الحالي وقانون عادل يدير شئون المصلوبين على أبواب الكنيسة وبعد التصريح خلال هذا الاجتماع الهام بسكرتارية اللجان القديمة والجديدة وتبادل الحوار حول أهم المشاكل التي واجهت المسؤولين سيكون له تأثير إيجابي خلال الدورة الحالية والمقررة في يوليو ٢٠٢١ ويوجد الآلاف تنتظر حلول وحياة.





وأختتم: لذلك نرجو من مسؤولين الطوائف الأخرى سرعة تسليم مسودة القانون الموحد الى البرلمان حيث كانت أخر التصريحات على لسان المستشار منصف سليمان ومسؤولي الطوائف انها ستسلم الى مجلس الوزراء قبل رمضان.





يشار إلى أن اجتماع البابا تواضروس قد حضره كل من الآباء الكهنة والمحامين والطبيبات كما شارك في الاجتماع ثلاثة من الآباء الأساقفة الذين سيتولون مسؤولية هذه المجالس فى دورته الثالثة والتي من المقرر أن تبدأ في يوليو ٢٠٢١، لمدة ثلاث سنوات وهم: أصحاب النيافة:





- الأنبا غبريال أسقف بني سويف، للصعيد

- الأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، للإسكندرية وبحري.

- الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، للقاهرة وأفريقيا





واستعرض قداسة البابا مع الحاضرين أعمال المجالس خلال الدورة الحالية، وأهم التحديات والمشكلات التي واجهتهم، وقدموا بعض الخبرات العملية، حيث قامت المجالس الإقليمية الثلاثة بدراسة حوالي خمسة آلاف ملف من ملفات الأحوال الشخصية خلال الدورة الحالية. وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على عدة توصيات سيتم تطبيقها فيما هو قادم.



