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روسيا تبدأ مناورات في البحر الأسود قبل وصول سفينتين أمريكيتين إلى المنطقة

الأربعاء 14/أبريل/2021 - 02:01 م
مناورات بحرية
مناورات بحرية
وكالات
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بدأت البحرية الروسية، اليوم الأربعاء، مناورات في البحر الأسود قبل وصول سفينتين أمريكيتين إلى المنطقة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، نقلًا عن وكالة إنترفاكس.

 

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون كيربي، أن عمليات السفن الحربية الأمريكية في البحر الأسود "روتينية" بموجب اتفاقية "مونترو" مع تركيا.

 

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة: إن "العمليات في البحر الأسود وفي جميع أنحاء منطقة اختصاص القيادة الأوروبية روتينية، ولن أتحدث عن عمليات افتراضية أو مستقبلية، موضحًا أن هذا تطور طبيعي للأحداث بالنسبة للجيش الأمريكي، ونحن، بالطبع، ننسق عملية الدخول".

 

وأضاف: "لا أنوي تأكيد تقارير وسائل الإعلام التركية، فنحن نقوم بانتظام بعمليات في البحر الأسود، ولا جديد هنا"، مشيرًا إلى أن "الجيش الأمريكي سيبحر ويطير ويتحرك على الأرض حيث مسموح به".

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مناورات سفينتين أمريكيتين البحر الأسود

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